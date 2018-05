Bernardi: «Il nostro capitale è anche quello umano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PUNTO DI VISTATREVISO Il bilancio consuntivo 2017 e il piano di previsione per il triennio 2018-2020 sono stati approvati all'unanimità dal consiglio di amministrazione di Fondazione Cassamarca e certificati dai revisori. Ora verranno inviati al ministero dell'Economia per il via libera definitivo. Nelle scorse settimane i tecnici del Mef avevano richiesto alcune correzioni, ora amministratori e manager di Fondazione sono convinti di aver rispettato scrupolosamente tutte le norme. «Abbiamo la sicurezza di aver redatto un bilancio...