Berlusconi: sicuri di vincere in regione

CENTRODESTRATRIESTE È un attimo. Appena Silvio Berlusconi mette piede in una assolatissima piazza dell'Unità d'Italia a Trieste, atteso dal sindaco Roberto Dipiazza e rappresentanti locali di partito, viene letteralmente fagocitato dalle richieste di selfie e dai flash fotografici. Scortato a vista, il leader di Forza Italia in questi giorni in Friuli Venezia Giulia a sostegno della candidatura di Massimiliano Fedriga alla presidenza della Regione per il centrodestra entra in Municipio dove il sindaco gli farà ammirare la gigantografia...