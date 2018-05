Berlusconi può candidarsi: riabilitato dal Tribunale FI esulta: torna in campo `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ORDINANZAMILANO Per i giudici che, ad aprile 2014, decisero il suo affidamento ai servizi sociali, Silvio Berlusconi era «ancora persona socialmente pericolosa» ma una serie di elementi, come il pagamento del risarcimento danni e delle spese processuali per il caso Mediaset, «appaiono indici di volontà di recupero». Quattro anni dopo, di cui uno trascorso ad assistere i malati di Alzheimer in un istituto di Cesano Boscone, il percorso del leader di Forza Italia si è concluso con successo. Il tribunale di Sorveglianza di Milano ha...