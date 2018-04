Berlusconi non cede e avverte: «Toccherà ricomprare il Milan»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORZA ITALIAUDINE «Un grande lavoro da fare è riorganizzare tutto ciò che è pubblico in Italia: io credo che si debba fare e si possa fare». Ne è convinto Silvio Berlusconi, ieri durante un incontro con i cittadini al Teatro Palamostre di Udine. Però per il leader di Forza Italia c'è un «ma» e guarda caso riguarda Luigi Di Maio, «non lo può certo fare un ragazzino che ha trent'anni, non ha mai lavorato e non è neanche mai riuscito a laurearsi». Berlusconi ha superato se stesso ieri durante l'ennesima tappa del suo tour friulano e...