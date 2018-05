Berlusconi europeista: preoccupati Ma non molla Salvini: vada avanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIUNIONESOFIA Altro che «complotto» europeo come nel 2011, c'è «grande preoccupazione». Silvio Berlusconi torna sulla scena europea e allarga le distanze dal governo M5s-Lega. Non arriva a rompere l'alleanza di centrodestra, lascia che Matteo Salvini prosegua il suo «tentativo». Non c'è «editto bulgaro», insomma. Ma il leader di FI fa suoi i timori di Ue, «aziende e risparmiatori». E nel giorno della tempesta sui mercati per la bozza di programma - poi superata - anti-Euro e anti-Bce, al tentativo giallo-verde il leader di Fi...