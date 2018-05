Berlusconi con il Colle: irresponsabili Ma ora l'obiettivo è recuperare la Lega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CENTRODESTRAROMA Il sospiro di sollievo, la sua prima reazione. L'idea di un governo che avesse due esponenti di spicco del M5s, lo stesso Di Maio e Bonafede, ad occuparsi di due argomenti per lui sensibili come Comunicazioni e Giustizia, lo stava inquietando non poco. Ma è la difesa di Sergio Mattarella, il no a quell'ipotesi di impeachment su cui invece si potrebbero ritrovare sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni, la linea di confine su cui Silvio Berlusconi colloca le truppe di Forza Italia subito dopo il fallimento del tentativo del...