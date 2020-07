IL CASO

VENEZIA (m.fus.) Paolo Bonafè parte con Baretta e poi cambia idea e sceglie Brugnaro. Se per Roberto Panciera è un caso come tanti altri, segno di un'insofferenza nel centrosinistra, non ne è altrettanto convinto l'ex sindaco Ugo Bergamo, che non esclude ci siano interferenze esterne all'origine del cambio di rotta di Paolo Bonafè, che si era avvicinato alla lista Venezia è tua per sostenere la candidatura a sindaco di Pierpaolo Baretta, ma ora è candidato con una civica, sempre di moderati ma di orientamento opposto (Le città di Roberto Panciera), che corre per Luigi Brugnaro. Bergamo nega di essere stato lui a contattare Bonafè: «È lui a essere venuto da me» precisa, per poi dare il suo punto di vista sulla vicenda: «Da sempre porto il massimo rispetto per le scelte politiche personali di ognuno ma qui qualcosa non torna. Bonafè si era prima reso disponibile a collaborare con un progetto, da attivo protagonista, tanto da essere delegato a trattare per conto di Venezia è tua e da fare incalzante proselitismo e divulgare santini e dichiarazioni inneggianti a Baretta sindaco. Poi, dalla sera alla mattina, e guarda caso immediatamente dopo aver ricevuto non velati richiami e diffide per questa scelta dai suoi datori di lavoro, come lo stesso Bonafè mi ha riferito, ha iniziato a cospargersi il capo di cenere e a dirsi pentito della sua scelta. L'ha giustificata con il fatto di non aver capito quanto positivo fosse stato il lavoro di Brugnaro di cui è diventato nuovo alfiere, usando le stesse argomentazioni che prima usava per Baretta».

Secondo Bergamo la candidatura con il fronte opposto è prematura: «Qui non ci sono vie per Damasco e le strade per l'inferno sono lastricate di sedicenti buone intenzioni - ironizza-. Forse sarebbe stato più dignitoso saltare un giro. Io non so quanti veneziani voteranno per il sindaco uscente o per la discontinuità e il nuovo progetto di ripresa e rilancio della città che Baretta, a capo di una vasta coalizione che non teme defezioni, rappresenta. Mi auguro solo che siano scelte di coscienza e di convinzione e non di convenienza e di costrizione».

