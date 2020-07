SOSTEGNO

In altre parti d'Italia si leccherebbero le dita ad avere una coalizione così ampia con 5 liste che mi sostengono. Una di quelle a cui fa riferimento il candidato sindaco Pier Paolo Baretta è stata presentata ieri a Mestre, all'officina del Gusto, dove è stata ufficializzata la lista civica Venezia è Tua che, in vista delle prossime elezioni comunali, è riuscita a tenere insieme sotto un unico simbolo tre esperienze politiche, tutte presenti in Parlamento, che altrove non hanno trovato la quadra per costituire un'alleanza politica.

RIFORMISTI

Una lista civile di ispirazione liberale e riformista , come è stata definita dai coordinatori dei tre partiti che la compongono, che sono Italia Viva , qui rappresentata dall'ex assessore Alessandro Maggioni e dalla parlamentare Sara Moretto , Più Venezia , appendice locale di Più Europa, coordinata da Michele Scibelli ed il Partito Socialista Italiano guidato da Luigi Giordano

. A mettere insieme i tre simboli in un'unica lista che appoggia il candidato sindaco Baretta è stato il lavoro di mediazione di Ugo Bergamo, l'ex sindaco di Venezia che 5 anni fa aveva sostenuto il sindaco uscente e che ora chiarisce che nella prossima consiliatura Venezia è Tua costituirà un proprio gruppo consiliare di centro-sinistra .

Siamo reduci da 5 anni di paralisi amministrativa e dalla mancanza di un progetto per la città che non fosse autoreferenziale ha osservato Ugo Bergamo - e per questo il nostro obiettivo sarà quello di riprendere le redini della nostra città e Baretta ha tutte le carte in regola per rappresentare la volontà di riscatto di una città così depauperata del suo tessuto sociale e civile. E tra gli obiettivi prioritari di Venezia è Tua c'è anche quello di impedire che la prossima diventi la prima Amministrazione comunale veneziana definita sovranista di estrema destra sbilanciata dal peso eccessivo della Lega.

Non era nei miei piani assumermi questa responsabilità ha ricordato ieri il candidato sindaco Baretta ma la condizione politica di questa città e ciò che ho avvertito da parte dell'opinione pubblica mi hanno portato a questa scelta con orgoglio e determinazione. A Venezia non abbiamo bisogno di un uomo solo al comando ma servono un progetto che ora non c'è, una nuova idea di città e una nuova classe dirigente che, dopo la pandemia, non deve più ripercorrere le vecchie strade ma deve riprogettare la città del futuro e per questo servono una Giunta che funzioni con tutte le deleghe che le spettano e la riattivazione delle Municipalità che in questi anni sono state completamente svuotate.

Quella che mi sostiene non è solo una larga coalizione ma è un progetto tenuto insieme da tanti fili conduttori che esprimono un'idea di Venezia città del futuro, partendo dalla sostenibilità ambientale , dalla conoscenza e dal sapere al servizio dell'impresa e del lavoro, dalla produzione culturale, fino alla mobilità integrata , al commercio di vicinato ed alla residenzialità per contrastare la presenza mordi e fuggi di questi anni e restituire Venezia ai veneziani , rimettendo a posto le decine di abitazioni abbandonate di proprietà dell'Ater e del Comune .

