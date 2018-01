Bergamin, svanisce il sogno romano Forza Italia punta sull'avvocato Noce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLITICAROVIGO E' sfumata, per il sindaco di Rovigo Massimo Bergamin, l'opportunità di trasferirsi alla Camera o al Senato tra le fila della Lega Nord. I sette giorni di tempo concessi dalla legge per candidarsi alle prossime politiche, scattati dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto del presidente della Repubblica di scioglimento anticipato delle Camere, per candidarsi a Parlamento e Senato, sono infatti trascorsi. Bergamin, dunque, come conferma lo stesso segretario provinciale della Lega Stefano Falconi, è stato tenuto...