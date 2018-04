Bergamin: «Riformuleremo correttamente il documento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La sentenza del Tar di Venezia contro l'ordinanza che ha ridotto l'orario di apertura del negozio Africa Continental Shopping Center in Galleria Balotta non fermerà il sindaco Massimo Bergamin.Per il primo cittadino «anche nella sentenza del tribunale amministrativo si evidenzia la legittimità del mio intervento vista la situazione di degrado. Si contesta, invece, il fatto che l'ordinanza non avesse una definizione temporale. Con gli uffici, dunque, valuteremo l'opportunità di rinnovare l'ordinanza, prevedendone una durata temporale a...