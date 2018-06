Bergamin: «I cittadini accerchino l'ex ospedale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO NODARIROVIGO Amarezza, delusione e tanta rabbia. Questo il clima che si respirava nell'ufficio del sindaco Massimo Bergamin, dopo l'approvazione della delibera di rimodulazione del progetto sulla riqualificazione delle periferie degradate.«Non ho parole per descrivere lo stato di frustrazione che mi trovo a vivere in queste ore - ha spiegato il sindaco senza remore - Cefil, il privato che assieme a Reale srl, due anni fa, aveva accettato di partecipare al bando per la riqualificazione dell'ex ospedale Maddalena, negli ultimi mesi, ad...