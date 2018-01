Benvenuto 2018

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTESAPORDENONE In seimila hanno atteso, in piazza XX Settembre, l'arrivo del nuovo anno. I numeri possono dire tanto o niente, a seconda dei casi. Ma questa volta il dato certificato dall'assessore Emanuele Loperfido è sinonimo di successo. Senza se e senza ma. Una piazza così gremita, tutti ad aspettare la mezzanotte per alzare i calici e brindare al 2018, non si vedeva da tempo. O forse non si era mai vista. Che poi anziché seimila fossero settemila o cinquemila, questo cambia poco il senso. I commenti sulla riuscita del Capodanno a...