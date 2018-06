«Benvenuti nell'osteria antirazzista Primi e ultimi? No, qui tutti uguali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAPADOVA «A volte qui sorride Enrico - ti sembra di essere al circo per l'umanità varia che vedi. Ma è quello che volevo quando ho messo quel cartello di Osteria antirazzista fuori dalla porta. Il messaggio è chiaro, qui dentro siamo tutti uguali, si annullano soprattutto le differenze sociali: può entrare chiunque, non ci sono limiti o restrizioni a colori politici, basta che ci sia chi vuole fare il pretenzioso a rovinare il clima che abbiamo fatto nascere». Padova, corso Umberto, osteria al Canevone, che in dialetto veneto...