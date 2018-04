Benedetti iscritta al Maie: «Scelta temporanea, sono solo sospesa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Grillini, più o meno ex, parlanti. Dopo un lungo silenzio pubblico, conseguenza di una rottura (definitiva o temporanea) con il Movimento 5 Stelle, nel giro di pochi giorni due suoi storici esponenti hanno ritrovato la parola. Aveva iniziato la scorsa settimana il trevigiano David Borrelli, l'eurodeputato uscito dal M5S poco prima delle Politiche, intervenendo ad un incontro con gli imprenditori e spiegando al Gazzettino che per lui non è cambiato nulla, salvo un non trascurabile dettaglio: «Oggi non ho un partito che mi dice cosa...