«Benazzi può andare a farsi le vacanze sul Montello, dove ci sono spazi più ampi e non ci sono giovani». Screzi tra direttori generali. Succede anche questo nel post-Covid19 dove si assiste (anche) ad un tutto contro tutti e si fanno dichiarazioni su quanto si vede o quanto succede. In particolare quelle del direttore generale dell'Ulss 2 di Treviso, Francesco Benazzi, non sono andate giù al suo collega dell'Ulss 4, Carlo Bramezza. Al punto che, alla conferenza stampa di ieri, dove l'azienda sanitaria del Veneto Orientale faceva il punto della situazione sui contagi, Bramezza si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa. Benazzi nei giorni scorsi ha detto, in pratica, di essere stato a Jesolo e di avere visto troppi assembramenti di giovani. «Dobbiamo convivere ancora per qualche mese con il virus e lo stiamo facendo bene», ha detto Bramezza, per poi aprire il contenzioso con il collega. «Mi fanno sorridere le sue dichiarazioni sui giovani a Jesolo. Jesolo non è un caso e non lo deve diventare; c'è la stessa situazione che si riscontra in altre località». Per lanciare, infine, la stilettata. «Benazzi può andare in vacanza sul Montello, dove ci sono più spazi ampi».

