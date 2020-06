L'INTERVISTA

TREVISO Il Coronavirus si è spento, ha cioè una carica virulenta modesta, ma non è ancora debellato. «Cerchiamo di vincere continuando a mantenere comportamenti corretti. Non possiamo e non vogliamo perdere la partita ai rigori» attacca il direttore dell'Usl 2 Francesco Benazzi. Per questo, la mascherina va sempre tenuta a portata di mano - o di tasca - e indossata anche quando se ne può fare a meno, cioè all'aria aperta dove il distanziamento non è possibile, tanto per fare un esempio. Ma se il nemico tornerà a colpire con cattiveria, magari a partire dall'autunno, l'Usl di Marca è pronta ad affrontarlo. Ha armi che non aveva e un piano sanitario, fatto di posti letto dedicati, per fronteggiare l'emergenza. Il direttore Benazzi ha vissuto a stretto contatto con il nemico per 100 lunghissimi giorni. Ha visto troppe persone morire, ha visto colleghi e amici ammalarsi e uscirne a pezzi. Per questo l'uso, pur condizionato, della mascherina, lo ritiene ancora una necessità. Anche se ora ha qualche certezza in più. «Perchè nessuno, ma proprio nessuno, all'inizio sapeva di cosa parlava, cosa stava succedendo, qual era la virulenza del Covid-19» scandisce.

Direttore, da oggi via la mascherina. Quali sono i comportamenti da adottare?

«All'aperto si può togliere, va invece tenuta nei luoghi chiusi, dal supermercato alla chiesa, dai negozi in genere agli studi medici. Ma, attenzione. Se all'aperto non è possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro, allora meglio proteggersi e proteggere gli altri con la mascherina. Penso a Calmaggiore di sabato pomeriggio, quando si contano centinaia di persone a passeggio. In quel caso, le distanze sono utopia e lo struscio la regola. Allora, meglio indossare la mascherina».

E gli inviti tra amici nelle case?

«Tra amici penso che la mascherina possa essere eliminata, ma il distanziamento no. E poi bicchieri e piatti di plastica, oppure in lavastoviglie col programma a 40 o 60 gradi».

Qualche altra accortezza?

«Sanificarsi le mani con il gel e lavarsele spesso. Usare i guanti solo una volta, non riciclarli mai. Lasciare le scarpe fuori casa, magari sul pianerottolo o in veranda»,

Con quale spirito ha accolto il liberi tutti, la riapertura delle attività e la movida nelle piazze?

«Ho visto troppo per dire è passata. La malattia mi resta dentro e se il contagio cala non decresce la voglia di proteggere me stesso e la comunità con comportamenti adeguati».

Ma se il virus dovesse riacutizzarsi? Si tornerebbe a nuove chiusure?

«Se il virus tornasse abbiamo nuove armi per batterlo e un piano sanitario a prova di Coronavirus. In questi mesi abbiamo sperimentato una decina di farmaci, alcuni senza esito ma un antireumatico e un antivirale hanno dato buoni risultati nella fase iniziale della malattia. Questa certezza combinata ai tamponi e agli screening sierologici su vasta scala ci fanno ritenere che la malattia potrà essere gestita con l'isolamento casalingo e le cure dei medici preposti per la medicina sul territorio. Nei casi più gravi, da ospedalizzare, abbiamo in caldo 28 posti di terapia intensiva Covid dedicati tra Treviso e Vittorio Veneto, 60 posti letto nel reparto di malattie infettive e altri 40 posti letto in pneumologia. Il coronavirus non ci prenderà più alla sprovvista. Se tornerà saremo pronti a riceverlo».

E le chiusure?

«Impensabili nuove chiusure, ricordiamoci che la sanità di eccellenza in Veneto sta in piedi perchè c'è un certo pil. Viviamo in un territorio intessuto di piccole realtà imprenditoriali che non sopporterebbero un'altra chiusura. Dobbiamo evitare un nuovo lockdown».

Questi mesi non sono trascorsi invano, dunque

«La comunità scientifica ha avuto modo di studiare la bestia. Lo stesso dottor Roberto Rigoli, direttore del centro di Microbiologia del Ca' Foncello, ha sequenziato il virus e abbiamo molte informazioni che non avevamo a febbraio».

E ai giovani, che hanno ripreso con la movida, cosa vuole dire?

«Nessuna paternale e nemmeno regole. Quando avevo vent'anni ero allergico alle regole. So però con certezza che i giovani capiscono il linguaggio dell'amore e della solidarietà ed è proprio su questo che insisto. Se si vogliono bene e vogliono bene ai loro amici, ai familiari, ai nonni rispetteranno il distanziamento e indosseranno la mascherina quando sarà necessario».

Valeria Lipparini

© RIPRODUZIONE RISERVATA