IL CONFRONTO

TREVISO «Siamo assolutamente certi di aver agito in maniera corretta», dice uno. «La Procura ha aperto un fascicolo? Ottima scelta, siamo pronti a mettere tutti i nostri atti e documenti a disposizione. Anche i nostri professionisti daranno tutto l'apporto possibile al magistrato», risponde l'altro. Il primo intervento è di Gianlorenzo Marinese, presidente della Nova Facility e responsabile della gestione del centro di accoglienza dell'ex caserma Serena. Il secondo è invece Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl2. Da giorni, tra i due, volano accuse anche feroci su come si sia propagato il contagio all'interno della struttura fino a infettare 244 tra richiedenti asilo e operatori. Quanto è successo dimostra che, da qualche parte, si è aperta una falla.

LE POSIZIONI

Benazzi è categorico: «Noi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Ed è tutto documentato, messo nero su bianco. E, ovviamente, l'intera documentazione è a disposizione del magistrato. Così come lo sono i professionisti che hanno seguito i casi accaduti alle Serena sia in giugno che in luglio». L'Usl insomma ha fatto tutto quello che doveva. Ma anche Marinese ribadisce che tutto è stato fatto come previsto: «Ho appreso dell'iniziativa della magistratura dalla lettura dei giornali - sottolinea - ma sono pronto a fornire agli inquirenti tutta la documentazione utile per accertare come la società abbia agito correttamente». Più di questo non dice, ma la questione di certo non finisce così. I nodi da sciogliere sono vari: stabilire se il virus fosse presente nell'ex caserma o sia stato portato da fuori; e soprattutto se siano state seguite scrupolosamente le misure di prevenzione. Questo sembra essere il punto centrale: la convivenza all'interno della struttura di più di 300 persone non ha per niente facilitato l'applicazione di norme basilari come l'uso delle mascherine negli spazi comuni, il distanziamento e soprattutto la netta divisione tra positivi e non. «Noi - precisa Benazzi - dopo aver fatto i tamponi, abbiamo detto esattamente cosa fare e come comportarsi all'interno dell'ex caserma. Lo abbiamo anche scritto, è tutto documentato. Poi il problema è di chi avrebbe dovuto far applicare le regole. Se il gestore non era in grado di farlo, doveva dirlo e passare la caserma ad altri. Doveva fare un passo indietro».

LE INDICAZIONI

L'Usl aveva suggerito di utilizzare uno degli immobili che compongono la struttura, dotato di bagni e di tutti i servizi, come luogo dove isolare i positivi. Mentre i negativi al virus avrebbero dovuto utilizzare il più possibile la mascherina. Nova Facility ha però fatto notare che la presenza di alcuni facinorosi, dieci poi ridotti a sette, ha di fatto reso impossibile ogni tipo di regola. Si tratta di capipopolo, personaggi con un certo ascendente che si mettono di traverso a ogni iniziativa. Marinese ha ribadito di averli segnalati e chiesto più volte di allontanarli, senza ottenere grandi risultati. E anche su questo l'inchiesta aperta dalla Procura dovrà fare luce. Benazzi poi chiarisce un altro aspetto: «Qualcuno insiste ancora, ma ripeto che non era possibile prendere 130 o più persone positive, caricarle su una corriera, e trasferirle altrove. Dove? In che struttura? Impossibile. La gestione doveva essere fatta in loco. Fortunatamente i positivi sono tutti asintomatici, destinati quindi a diventare negativi. Applicare le norme di prevenzione avrebbe ridotto rischi e problemi».

LE IPOTESI

A seguire il fascicolo è il Pm Giulio Caprarola. A lui il procuratore Michele Dalla Costa ha affidato l'incarico di raccogliere tutto il materiale, ricostruire cosa sia accaduto alle Serena negli ultimi due mesi e verificare se sono stati commessi reati. Al momento dall'indagine non trapela nulla. Chi segue da vicino queste vicende ipotizza che il reato più probabile, se il pm dovesse riscontrarne gli estremi, potrebbe essere quello di epidemia colposa che prevede una pena detentiva da un minimo di tre a un massimo di dodici anni. Ma tutto dipenderà da cosa emergerà dall'esame degli atti.

Paolo Calia

