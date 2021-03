Ben 300 persone controllate, un arresto, 16 denunce e 70 grammi di sostanza stupefacente sequestrata. Questo il bilancio dell'operazione antidroga portata a termine giovedì pomeriggio in Borgo Stazione a Udine, in collaborazione tra il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri e dalla Squadra Mobile della Questura di Udine, sotto la direzione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Udine Dott. Giorgio Milillo. Un dispiegamento di forze di circa un centinaio di persone che ha bloccato per qualche ora l'intero quartiere costringendo i residenti ad aspettare fuori dalle proprie abitazioni. Lo scopo dell'operazione è stato quello di intercettare un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina, operante nella provincia di Udine. Complessivamente le indagini hanno consentito di raccogliere elementi di responsabilità penali nei confronti di oltre 30 persone, completando gli interventi portati avanti dall'auAfgha 2019 e Magnolia 2018 (fase 2) sono i nomi delle indagini che hanno portato alla vasta operazione interforze di giovedì nei confronti di un'organizzazione criminale di prevalente matrice afghana e pakistana, dedita al traffico di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina.

A pagina V

© RIPRODUZIONE RISERVATA