LONGARONE C'è un piano A che si chiama variante di Longarone e c'è un piano B, che si snoda attraverso una serie di piccoli accorgimenti. In assenza della bretella al termine dell'A27, che pure è inserita tra le opere indispensabili per le Olimpiadi, rimangono solo le piccole limature.

Quattro minuti al chilometro. Ma non a piedi, al volante. A rimanere imbottigliati non solo vacanzieri e turisti ma anche i residenti. Più o meno illustri che fossero. Sabato è toccato a Roberto Padrin, presidente della Provincia e sindaco di Longarone, che verso l'ora di pranzo ci ha messo quaranta minuti per andare da Ponte nelle Alpi a Longarone. Domenica, però, le cose sembrano essere andate meglio del previsto. Merito di un imponente dispositivo messo in campo dalle forze dell'ordine e coordinato dalla prefettura che ha permesso di far defluire le code più in fretta e di intervenire in modo chirurgico in alcuni punti nevralgici. Se si sia trattato di una serie fortuita di positive coincidenze o se, invece, le contromisure prese funzionino davvero è presto per dirlo ma alcuni elementi sono già emersi chiaramente.

«Il lavoro delle forze dell'ordine è stato determinante - confida Padrin il giorno dopo lo scampato pericolo - ringrazio tutti quelli che si sono messi subito a disposizione rendendo possibile un simile dispiegamento. Chiaramente non è possibile far scomparire il traffico. L'unica possibilità è quella di calmierare un po' le lunghe code. Avevamo previsto che le nostre montagne sarebbero state prese d'assalto ma purtroppo si sono sommate una serie di problemi. A Longarone c'è un cantiere importante, regolato da movieri, per chi gira verso Longarone non c'è più la corsia di canalizzazione e quindi si blocca tutto».

«Longarone quindi rimane chiusa - prosegue il Padrin - e questo può avere conseguenze anche dal punto di vista della sicurezza sanitaria». Tradotto: i problemi correlati agli incolonnamenti possono essere addirittura più gravi dell'attesa a cui vengono sottoposti residenti e turisti. «Bisogna oliare un sistema - prosegue Padrin - che anche con l'aiuto di Anas possa permetterci di limitare queste code. Nelle condizioni attuali non si riesce a fare diversamente. L'unica alternativa è la variante di Longarone. Bisogna portarla avanti subito. E in fretta altrimenti rischiamo di arrivare lunghi. Le Olimpiadi sono a febbraio del 26. Quindi mancano meno di cinque anni per realizzare le opere».

«Che andassimo incontro ad un estate calda sul fronte della viabilità lo sapevamo da prima dell'estate - riprende Padrin - questi cantieri vanno però realizzati. Spero che sia possibile riaprire via Uberti prima di ferragosto. Si tratta di opere che creano disagi prevedibili ma che vanno fatte. Con questi livelli di traffico è chiaro che l'arteria vada in crisi. Forse dovremmo concentrarci sul lato positivo: avere tanta gente sulle strade vuol dire che c'è movimento anche sulla montagna anche se si tratta di un turismo mordi e fuggi».

Pensare almeno per l'estate di lavorare con i cantieri notturni secondo il primo inquilino di Palazzo Piloni potrebbe essere parte della soluzione ma non la soluzione. «Di certo aiuterebbero - riprende - ma sono opere con tempi lunghi, poi il covid ci ha rubato i due mesi ci avrebbero permesso di superare l'estate. L'unica soluzione è la variante, ma purtroppo non c'è e nel frattempo servono tutte le misure tampone.

