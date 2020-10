I NUMERI

BELLUNO L'allarme suona più o meno così: se si radunano cento bellunesi a caso in una stanza c'è il 72 per cento di possibilità che almeno uno di loro sia positivo al Covid e quindi, potenzialmente, contagioso. In nessun altra provincia c'è un indice così elevato. In nessun'altra zona del Veneto, né delle altre province del Paese. Qui si fermano i numeri.

LA PRECISAZIONE

I numeri non mentono ma le cifre vanno anche inquadrate con la dovuta cautela. Per questa ragione, prima di addentrarci nell'analisi è bene ricordare il contesto. Il direttore generale dell'Usl 1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno, nel suo video messaggio del lunedì, ha sottolineato che i sintomi dei pazienti che in queste ore vengono curati negli ospedali della provincia (perché positivi al coronavirus) hanno sintomi molto meno gravi di quelli registrati nella prima ondata. Lo stesso Rasi Caldogno ha però sottolineato come i pazienti ricoverati presentassero comunque un quadro clinico che imponeva di non lasciarli tornare a casa. Il risultato è che metà dei posti letto occupati nel primo picco di epidemia (ad aprile) sono nuovamente occupati da persone contagiate dal virus.

L'ALLARME

Fatta questa premessa è possibile prendere in mano le tabelle, o meglio la mappa, generata da Fondazione Isi di Torino che ha messo in fila i dati assieme al Politecnico di Milano. La fonte è decisamente qualificata: i dati sono forniti dal Ministero della Salute e elaborati dal Dipartimento della Protezione Civile. La ricerca prova a rispondere ad una domanda semplice: Qual è la probabilità che una persona che partecipa ad un evento o incontro sia positiva al SARS-CoV-2? «Per avere una stima della prevalenza - spiegano le note metodologiche - usiamo il numero totale di casi osservato tra 7 e 10 giorni prima della data dell'evento. Questa stima è basata sul periodo infettivo dei contagiati da SARS-CoV-2 e il possibile ritardo nella loro identificazione. In Italia, seguendo l'indagine sierologica Istat, meno di 1 caso su 6 è stato identificato. La proporzione di casi non identificati durante i mesi estivi è sicuramente scesa, anche se al momento non esiste una stima precisa». Nell'analisi che segue abbiamo quindi tenuto la proporzione uno a sei (la stessa del grafico di pagina III). Ma il confronto con le altre province rimane comunque invariato anche se si dovesse considerare che il numero di persone con tampone positivo sono le uniche ad avere il virus. Ad emergere è un dato che non lascia indifferenti: la provincia di Belluno è quella in cui attualmente è più facile contrarre il virus. Su cento persone che si incontrano in provincia c'è il 72 per cento di probabilità che almeno uno sia positivo (la probabilità scende al 35 per cento se si calcola che la proporzione sia un positivo scoperto su due). La base di calcolo è data dal numero di persone attualmente positive e la popolazione.

NEL PAESE

Per trovare dei dati simili bisogna andare ad Aosta. Dove la probabilità di imbattersi in un positivo su cento persone incontrate scende al 62 per cento (28 per cento se si porta il calcolo a un positivo scoperto su due). Le persone attualmente positive sono 203 su 125mila residenti. Oppure a Genova dove la percentuale arriva sette punti sotto la provincia di Belluno (65 per cento di probabilità di incontrare un positivo ogni cento persone). Sopra il sessanta per cento la probabilità di incontrare un positivo ogni cento persone anche in provincia di Perugia, mentre la percentuale scende al 56 per cento in provincia di Napoli.

IL FOCOLAIO

I numeri si limitano quindi a fotografare la situazione che evidenza, solo per circoscrivere l'analisi al Veneto, come la provincia di Belluno sia la prima della regione per rapporto tra positivi e residenti. A Belluno ci sono 27,3 positivi ogni 10mila abitanti; a Treviso 15,51; a Venezia 14,85; a Vicenza 10,81 positivi ogni 10mila abitanti; mentre a Rovigo si scende a 4,19 positivi sempre a parità di residenti.

Andrea Zambenedetti

