Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BELLUNOL'estate 2021 ha portato più turisti e con essi anche più lavoro per i soccorritori. «Da giorni siamo sotto pressione - spiega Alex Barattin, delegato provinciale del Soccorso Alpino e Speleologico -. Sono giorni impegnativi proprio perché c'è tanta gente e questo è sicuramente positivo per la nostra provincia anche se per noi si traduce un sovraccarico di lavoro. Ma noi lo facciamo sempre con il sorriso sulle labbra».AMBIENTE...