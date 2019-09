Belluno-Feltre: 80 chilometri a pedali non spaventano oltre 200 appassionati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONEBELLUNO La Grande Pedalata della Valbelluna è stata accolta, da Belluno a Feltre, da una grande ola di festa. Il popolo degli infaticabili del pedale ha risposto in massa all'appello di Fiab Belluno e di Fiab Feltre in bici, permettendo di arrivare a 220 iscritti. Nonostante la gita non fosse proprio leggera, 40 chilometri il percorso di andata con partenza dalla stazione di Belluno e arrivo a Feltre, altri 40 quello del ritorno. Un centinaio di impavidi hanno pedalato per l'intero anello, una settantina invece sono rientrati...