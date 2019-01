Belluno alza la voce con 90mila visualizzazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVABELLUNO Dopo la versione digitale, il cd. Il progetto Belluno alza la voce non si ferma alle oltre 90 mila visualizzazioni e ai 500 download del singolo. I cinquanta ragazzi l'avevano detto e l'hanno fatto. Con la stessa risolutezza che li ha portati a riunirsi in gruppo, a scrivere un testo e comporre una melodia nel giro di una manciata di giorni, oggi annunciano l'uscita nei negozi del loro singolo. La data è quella di martedì, gli esercizi sono diversi e sparsi in provincia da Belluno a Feltre fino a Colle Santa Lucia,...