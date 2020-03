Bandiere a mezz'asta e minuto di silenzio: «Non dimentichiamo i migranti bellunesi in Lombardia». Così l'Associazione Bellunesi nel Mondo risponde all'invito dell'Unione Province Italiane e della Provincia di Belluno programmando per domani l'abbassamento delle bandiere a mezz'asta alla sede di via Cavour 3, come segno di vicinanza al territorio bergamasco colpito in maniera molto pesante dal Covid 19. «Con questa iniziativa, comunicataci dal presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin - le parole del presidente Abm Oscar De Bona - vogliamo dimostrare la nostra vicinanza ai cittadini di Bergamo, così colpiti dal Coronavirus, ma anche a tutte le altre province italiane che stanno fronteggiando questa emergenza, che sta provocando migliaia di vittime». L'Abm non dimentica, inoltre, che in Lombardia sono presenti molti emigranti bellunesi, trasferitisi in questa regione del Nord negli anni Cinquanta alla ricerca di lavoro e di maggior fortuna. A loro, in questi giorni, è rivolto il pensiero dei vertici dell'Associazione preoccupati per l'evolversi dell'epidemia nel territorio. «Siamo vicini ai nostri bellunesi di Bergamo - conclude De Bona - e di tutta la Lombardia. Forza e coraggio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA