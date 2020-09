IL BOLLETTINO

BELLUNO Sono 13 i nuovi positivi scoperti in 24 ore dall'Usl 1 Dolomiti. Il dato è stato diffuso ieri nel pomeriggio con una nota. Oltre ai 5 casi del Comelico ci sono altri tre contagi «a carico di un nucleo familiare già preso in carico in quanto contatti di caso». E ancora: «due dipendenti di una azienda del territorio individuati nell'ambito del piano di prevenzione dell'azienda stessa: isolati i due soggetti e quarantenati i contatti». Poi «una ragazza residente in provincia individuata nell'ambito dei controlli sui contatti di caso di un focolaio fuori provincia, un uomo di rientro dalla Polonia, un uomo contatto di caso positivo rientrato da altro stato (Ucraina)».

Così il bollettino di Azienda Zero riportava ieri sera il numero totoale di 109 positivi in provincia, 1379 casi dall'inizio della pandemia. I ricoveri sono fermi a una persona del Comelico in malattie Infettive e i decessi a 113, numero ormai bloccato da mesi. I soggetti positivi con sintomi, che sonio in isolamento domiciliare sono 44. Ma le persone in quarantena in provincia sono oltre 500.

I DRIVE IN SCUOLE

L'Usl spiegava ieri: «Ridotto, nella giornata odierna, l'afflusso ai tamponi drive-in dei soggetti sintomatici frequentanti la scuola». «Complessivamente - si legge nella nota - sono stati eseguiti, in modo regolare ed ordinato, 83 tamponi a Belluno e 55 Feltre, per un totale di 138 tamponi. Si ricorda che i drive-in di Belluno e Feltre sono attivi anche domenica, con accesso libero, dalle 8.30 alle 12.30». Da domani opereranno per i tamponi per bambini, ragazzi e adulti frequentanti la scuola anche i drive-in di Caprile e Tai di Cadore: Caprile lunedì, mercoledì, venerdì dalle 17.00 alle 19.00, Tai martedì, giovedì, sabato dalle 17.00 alle 19.00.

Sono diversi gli studenti che sono stati sottoposti a tampone per sintomi sospetti: centinaia. Ma al momento oltre ai casi del Comelico, della elementare Quartier Cadore di Belluno e dell'istituto Forcellini di Feltre non ci sono stati altre classi in quarantena.

