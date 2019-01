Bellunese coperto da un manto bianco: il record a Auronzo con 25 centimetri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE PRECIPITAZIONIPiù del previsto, ma meno di quanto serva per diventare un pericolo. La neve è arrivata, come da copione. Ha imbiancato più i fondovalle che le località in quota, regalando a tutto il Bellunese un'atmosfera finalmente invernale. E le previsioni meteo sembrano promettere altri fiocchi bianchi nei prossimi giorni. La quantità della neve però non desta preoccupazioni per le zone che a fine ottobre erano state colpite dall'uragnao. Così dicono gli esperti del Centro Valanghe di Arabba. IL NIVOMETRO Del resto, i quantitativi...