Bellisandra Maraviglia, fuoco contro gli Ottomani

In quei giorni di guerra l'assedio ottomano di Nicosia le aveva già portato via il marito, Pietro Albino, Gran Cancelliere di Cipro, rimasto ucciso nel corso della battaglia con la quale l'inarrestabile avanzata turca aveva infine conquistato la città. Ma Bellisandra Maraviglia, fatta prigioniera e avviata a un destino da schiava, decise diversamente per sé e per le sue compagne di sventura. Quel biennio, il 1570-1571, fu un periodo difficile per Venezia e per l'Europa in generale. Gli equilibri del mondo stavano mutando e Selim II, figlio...