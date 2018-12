Bellan: «Pizzoli doveva conciliare le posizioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORTO TOLLE«Ho letto la lettera del dirigente scolastico al vescovo. Effettivamente la questione non è così semplice, ma la si poteva superare con buon senso e con modalità che potevano fare in modo che non si arrivasse a un diniego assoluto».Non si è fatta attendere la reazione da parte dell'opposizione consigliare con il capogruppo Claudio Bellan che è intervenuto sulla mancata visita pastorale del vescovo Adriano Tessarollo all'Istituto comprensivo di Porto Tolle dopo il rifiuto espresso dal preside reggente Fabio Cusin...