Behrami si ferma, la mediana è da inventare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sistemata la difesa e rafforzato l'attacco, resta il centrocampo il punto più dolente (assieme alla classifica che registra 13 punti in meno rispetto a un anno fa) in casa Udinese. Il risentimento muscolare accusato da Behrami in allenamento a inizio settimana non è passato e ieri il mediano svizzero non ha lavorato affidandosi ai fisioterapisti. Le possibilità che torni in forma per domenica sono poche e, salvo miracoli, Davide Nicola deve correre ai ripari per disegnare l'assetto tattico della formazione da opporre al Torino.Senza...