Beatrice, il sorriso che ha dato un volto nuovo all'arte

Chi l'ha conosciuta anche solo per poche ore, magari alla vernice di una delle grandi mostre d'arte che organizzava, non può che focalizzarne il ricordo su un dettaglio che sovrastava ogni altra cosa: il sorriso. Eppure Beatrice Susa, che a soli ventisei anni nel 2006 coronò il proprio sogno di diventare promotrice e imprenditrice nel mondo dell'arte con l'ideazione e l'organizzazione del concorso internazionale di arte contemporanea Arte Laguna Prize (in seno allo studio Arte Laguna che condivideva con altre persone), sotto il sorriso e...