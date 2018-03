Bauer, alleanza tra fondi Un affare da 400 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRATTATIVAVENEZIA Grandi manovre in vista per garantire un florido futuro all'hotel Bauer, uno dei 5 stelle più prestigiosi di Venezia. In questi giorni il fondo americano Elliott e il partner britannico-lussemburghese Blue Skye stanno sondando il mercato bancario con lo scopo di reperire i fondi necessari alla ristrutturazione del complesso che si trova tra campo San Moisè e il canal Grande, proprio al centro della strada scelta dalle grandi firme della moda come vetrina internazionale.VALORIZZAZIONEÈ proprio per questo che l'albergo e...