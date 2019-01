Battisti in isolamento: «Siete stati bravi sono stanco di fuggire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RIENTROROMA Il ghigno, quello non è riuscito proprio a levarselo dalla faccia. Mentre scende dal Falcon 900 del 31° Stormo dopo 15 ore di volo, Cesare Battisti sorride, in quel suo modo classico che tanto ha fatto imbufalire i familiari delle vittime e gli investigatori. Se non fosse per l'espressione strafottente che riserva all'Italia, dopo 37 anni di fuga, per lo sguardo mai abbassato davanti a centinaia di telecamere, si direbbe che oggi il terrorista dei Pac è rassegnato. Ai poliziotti che lo hanno accompagnato nel viaggio verso il...