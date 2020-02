LA POLEMICA

UDINE Nuove polemiche sulla Quiete, con il direttore generale Salvatore Guarneri che su mandato del cda dell'Asp, ha inviato una lettera di diffida al blogger Marco Belviso, rispetto ad alcuni post pubblicati sul sito internet del Perbenista, ritenuti dall'azienda «denigratori dell'attività delle strutture aziendali, prefigurando un contesto nel quale la salute e il benessere dei nostri ospiti sono fortemente minacciati se non addirittura compromessi». Partendo dai titoli degli articoli - La Quiete: minutaggio falsato, infezioni ed assenze, ASP La Quiete: cronaca di una morte annunciata, Ospite de la Quiete precipita dal quarto piano, Minacce alla Quiete, mentre i malati digiunano, Alla Quiete si rischia di morire di fame, Epidemia a La Quiete; l'ASP scarica sui medici di famiglia, Riccardi elogia una struttura con due suicidi; La Quiete: dolore e terrore nella casa per anziani; Terrore all'Asp la Quiete: denutrimenti e minacce; Asp la Quiete: il girone del padiglione Venerio 3 - Guarneri spiega in una nota diffusa alla stampa che la «campagna di denigrazione costantemente attuata sul blog si pone in aperto contrasto con le risultanze delle visite ispettive a cui le strutture sono sottoposte da parte di svariate autorità, e offrono ai lettori un'immagine distorta delle condizioni di assistenza e di vita degli ospiti. L'amministrazione di questa Asp invita e diffida a rimuovere immediatamente dal blog tutti i post aventi un contenuto oggettivamente diffamatorio», esortando il blogger a «rettificare le informazioni sin qui fornite nel pieno ripristino della verità». Non si è fatta attendere la replica: «Premesso che non ho avuto modo di vedere nulla della lettera scrive Belviso - ritengo estremamente grave che il dottor Guarneri abbia reso pubblico un esposto alla Procura inviandolo a diversi soggetti ed alle testate giornalistiche locali. Poiché i comportamenti che vengono imputati al sottoscritto sono infondati e del tutto falsi, come facilmente comprovabile nelle dovute sedi, ho dato mandato al mio legale di predisporre denuncia-querela per i reati di calunnia e diffamazione nei confronti di Guarneri e di tutti gli altri soggetti eventualmente coinvolti».

