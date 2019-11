BATTAGLIA CAMPALE VENEZIA Quello di novembre è un mese di vera battaglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BATTAGLIA CAMPALEVENEZIA Quello di novembre è un mese di vera battaglia campale referendaria per i comitati. Gli autonomisti lavorano pancia a terra per raggiungere un traguardo inseguito da anni per cui devono vincere una doppia partita: quella sul raggiungimento del quorum e quella del Sì sul merito. Il quesito sulla scheda elettorale reciterà così: E' lei favorevole alla suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e di Mestre, come da progetto di legge di iniziativa popolare n. 8?. Schierati per la separazione...