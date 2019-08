CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Basta note sul registro e le sospensioni a scuola: gli alunni impareranno la lezione svolgendo lavori di pubblica utilità per l'istituto. Una sanzione che verrà pagata dai ragazzi nel pomeriggio, dopo la scuola, e che potrà consistere in servizi per l'istituto ma anche in ore di studio-extra con gli insegnanti. È il progetto che si sta affinando per il nuovo anno scolastico che sta per iniziare, all'istituto comprensivo Tina Merlin di Belluno. Un metodo alternativo che riesca a creare maggior consapevolezza delle proprie responsabilità...