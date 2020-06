LA CULTURA POST COVID

VENEZIA Il Covid 19 ha colpito duramente le iniziative culturali della città. Teatri e chiese chiusi agli spettacoli e ai concerti stanno mettendo a dura prova gli artisti locali. Ecco allora l'idea del Gruppo cultura di Tutta la città insieme che propone di far rinascere questo settore con 100 concerti per la città, coinvolgendo le realtà locali. Per questo il gruppo guidato da Giovanni Andrea Martini pensa di istituire un Forum della cultura cittadino che dia voce all'articolato mondo che produce localmente musica, teatro, danza, arti visive, scrittura, sport. «Ogni Municipalità - ha spiegato ieri Martini in una conferenza stampa su Zoom - dovrebbe avere un Tavolo sulla cultura che raccolga le espressioni specifiche del territorio e che si confronti, attraverso il Forum, con i diversi attori presenti per promuovere iniziative e progetti volti ad elevare le capacità di fare e produrre cultura a Venezia». «In questi giorni di uscita dal blocco totale e di lenta ripresa ha detto il flautista e membro del Gruppo cultura Marco Rosa Salva -, la giunta comunale, con il sindaco in testa lavora, spendendo soldi pubblici, a mega concerti ed eventi, continuando ad usare la città più delicata al mondo come uno stadio da riempire con il turismo di massa mordi e fuggi. La nostra idea è quella di realizzare 15 giorni di musica diffusa da godere negli spazi più belli del nostro territorio, dove l'acqua incontra la terra, con tanti concerti prodotti e realizzati dai protagonisti del mondo musicale metropolitano». Una versione prolungata de Le città in festa organizzate ogni anno nel mese di giugno dalla Municipalità di Venezia Murano Burano che apra luoghi tipicamente veneziani, come l'Arsenale, Forte Marghera, Parco San Giuliano, il canal Salso, il Marzenego, il Brenta e l'interno di Mestre, nonché le remiere e gli squeri, le chiese del territorio, i musei, le università, il conservatorio, le fondazioni e l'M9. Per finire con una domenica senza barche a motore su tutta la laguna e con una festa corteo acqueo in Canal Grande. Il gruppo ha già contattato un centinaio di associazioni e artisti locali e ieri ha ottenuto, in linea di massima, l'adesione di Pd, Gruppo Misto e Movimento 5stelle all'iniziativa. «Il Forum non sia però un luogo ristretto ha affermato Sara Visman, 5 stelle ma deve coinvolgere la politica che deve mettere i fondi necessari alla realizzazione». L'opposizione, tra cui Renzo Scarpa e Giorgio Dodi, auspica la creazione di un assessorato specifico per la cultura non unito al turismo, come già avviene a Bologna, Ancona, Napoli e Bari.

Daniela Ghio

