«Basta femminicidi Dramma senza fine»

LE REAZIONIUDINE Dopo la tragedia che si è consumata in via Rialto a Udine, la Cisl dice basta ai femminicidi. «La violenza sulle donne pare non avere fine, anzi sta prendendo corpo una violenza diversa, immediata che come risultato porta però sempre alla morte della donna, violenza immediata perché non dà neppure il tempo necessario per rendersi conto del pericolo che si sta correndo e quindi di prendere qualche precauzione per la tutela della propria vita», dichiara Renata Della Ricca, responsabile della Cisl di Udine.«Non passa...