SOCIALITÀ

VENEZIA Le misure che prevedono la possibilità di ampliamento dei plateatici «devono essere realmente utili - attuate qualora necessarie per l'affluenza di avventori - e temporanee per non rendere vano il tentativo di contenere l'espansione dei tavolini che negli anni ha tolto spazi di vita agli abitanti e di gioco per i più piccoli».

A sostenerlo è l'associazione Un'altra città è possibile, in relazione alla delibera approvata dalla Giunta comunale che permette ai concessionari di aumentare i plateatici fino al 50 per cento e di chiedere nuove concessioni temporanee, stabilendo poi la gratuità fino alla fine dell'anno: un aiuto economico voluto per dare respiro agli esercenti e in particolare a bar e ristorazione, dove le regole sul distanziamento fisico hanno ridotto drasticamente il numero possibile di coperti.

«Non possiamo arrenderci all'idea che lo spazio pubblico si consideri valorizzato solo quando messo a frutto per scopi commerciali e che l'unico modo di vivere appieno la città sia consumare - precisano i responsabili dell'associazione - Chiediamo all'amministrazione comunale che da subito, e in via permanente, si favorisca l'utilizzo gratuito delle aree pubbliche per iniziative culturali e di aggregazione, ma anche per garantire il diritto delle associazioni e dei gruppi di riunirsi; diritto fortemente compresso dalle misure di sicurezza».

DIVIETI DA SOSPENDERE

Un'altra città è possibile sottolinea come, dopo mesi di lockdown, gli abitanti devono poter usufruire gratuitamente dello spazio all'aperto, dei campi, della piazze e dei parchi che garantiscono la socialità senza mettere a rischio la salute per stare insieme e chiede, dunque, «che si sospendano i divieti previsti dal Regolamento comunale, permettendo ad esempio il gioco dei bimbi e di organizzare momenti di comunità come le tavolate di vicinato. In un'estate senza sagre e senza Biennale crediamo sia doveroso cogliere l'occasione per diffondere la nostra voglia di stare insieme in altri campi e in nuove piazze, pronte a ospitare cultura, cinema, musica e teatro. Si possono liberare le tante energie e creatività presenti, basta volerlo».

L'associazione propone l'immediata costituzione di un tavolo di lavoro dedicato agli spazi per l'apprendimento che possa garantire l'avvio del prossimo anno scolastico in presenza e in sicurezza. Infatti, tra i compiti del Comune per le scuole del primo ciclo di istruzione, vi è quello relativo all'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione, come prevede la legge 23 del 1996.

© RIPRODUZIONE RISERVATA