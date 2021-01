ECONOMIA

MESTRE Il Governo promette ristori in base alla reale perdita di fatturato delle aziende e al superamento della logica dei codici Ateco e dei colori delle regioni. È quel che chiedono da tempo le categorie economiche veneziane e lo hanno ripetuto giusto ieri commentando i dati sulle imprese relativi al 2020 diffusi dalla Camera di commercio Venezia Rovigo. E il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, lo ha assicurato ai parlamentari e ai senatori riuniti nelle rispettive commissioni.

L'IMPEGNO

«Abbiamo ottenuto dal ministro che nel prossimo provvedimento in via di definizione in questi giorni i ristori saranno valutati sulla perdita di fatturato dell'intero anno 2020, e non sarà più invece usato come parametro temporale il riferimento al solo mese di aprile - annuncia il parlamentare veneziano del Pd Nicola Pellicani -. L'orientamento del nuovo provvedimento in stesura è verso un intervento generalizzato che superi la logica dei codici Ateco e dei colori delle regioni e guardi alla perdita di fatturato nel 2020 sul 2019».

Già, perché altrimenti in base ai codici Ateco ci sono tantissime imprese che restano fuori e non ricevono alcun sostegno, oppure ci sono aziende come il Casinò di Venezia che sono costrette a restare chiuse nonostante non abbiano nulla a che vedere con le sale slot e Vlt, o i Bingo, dato che ha investito per rendere sicuro il gioco per tutti i clienti. Inoltre i ristori calcolati sulla base del colore delle regioni lasciano quasi a secco le aree in giallo e in arancione, nonostante le perdite che subiscono le attività economiche non siano molto inferiori a quelle delle realtà insediate nelle aree rosse.

A Venezia, poi, c'è tutto il settore del turismo e dell'indotto collegato che è il vero buco nero di questa pandemia con migliaia di persone a casa senza lavoro e centinaia di attività economiche chiuse a causa della scomparsa di 70 milioni di turisti. Ed è proprio soprattutto per questo che i parlamentari veneziani si sono spesi per ottenere la riforma dei ristori e il superamento dei codici Ateco e degli aiuti in base al colore delle regioni.

«Ora aspettiamo di conoscere nei prossimi giorni nel dettaglio il testo definitivo, compresa la percentuale di intervento, ma la relazione del ministro Gualtieri è stata convincente e lascia ben sperare su questo nuovo provvedimento ristori tanto atteso dalle imprese e dagli operatori economici» conclude Pellicani che ricorda come il Governo giallo rosso sia ormai in carica da tanti mesi quanti lo era stato quello giallo verde di centrodestra, «ma in confronto allo zero assoluto di ministri come Salvini e Toninelli (che non è mai riuscito a convocare il Comitatone), noi abbiamo portato a casa molto, nonostante le critiche: questo Governo, solo per fare alcuni esempi, ha sbloccato 60 milioni di euro per la salvaguardia, ha finanziato tutta una serie di interventi per Venezia, ha istituito la Zls e ha messo in liquidazione il Consorzio Venezia Nuova chiudendo al contempo la fase commissariale».

L'APPELLO

Per il parlamentare veneziano, insomma, oltre ai ristori a Venezia serve recuperare un clima istituzionale e, su alcune questioni come porto e salvaguardia, avere un interesse comune: «Non voglio polemizzare ma cerchiamo di lavorare assieme. Se a Genova arriva mezzo miliardo per costruire la diga foranea è perché tutti sono d'accordo sugli obiettivi, e a Venezia la storia insegna che si raggiungono risultati solo se si fa fronte comune, come fu per la Legge Speciale 50 anni fa». (e.t.)

