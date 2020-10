VENEZIA Rinviato a data da destinarsi il vertice che doveva trovare una soluzione al pasticcio del progetto della barriera immaginata per proteggere la Basilica di San Marco dalle acque alte intermedie. L'appuntamento era per ieri, in Provveditorato, dove erano stati convocati i massimi livelli: dal sindaco al primo procuratore di San Marco, dalla soprintendente al prefetto. Ma proprio il sindaco Luigi Brugnaro, ieri mattina, era impegnato con la sua nuova Giunta. Di qui la scelta del provveditore Cinzia Zincone di rinviare la seduta. Lo scoglio da superare, come noto, è la recente bocciatura da parte dei comitati tecnici del Ministero del Beni culturali del progetto di barriera nato dalla somma di quello iniziale, proposto dalla Procuratoria, a cura dello studio Rinaldo e del proto Piana, e dell'abbellimento estetico commissionato direttamente dal commissario Elisabetta Spitz allo studio Boeri di Milano. Il primo progetto aveva ottenuto una prima approvazione dai comitati, in attesa della variante Boeri. Ma la somma, denominata terza via, nata tra tante polemiche, di fatto disconosciuta dagli stessi progettisti, non è piaciuta. E ora bisogna trovare un modo per rimettere in pista un qualche progetto accettabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA