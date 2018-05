CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Barricati all'interno di un locale per sfuggire alla violenza. È quanto avviene in via Querini, nel centro di Mestre, dove sabato una violenta lite fra due persone ha rischiato di degenerare. Un uomo ha stretto una cintura attorno al collo del suo avversario. Per evitare il peggio, racconta un esercente, una cliente è uscita urlando e ha messo in fuga l'aggressore. Non si tratta purtroppo di un caso isolato. Nella stessa strada, affollata ogni giorno dagli ospiti della mensa dei poveri di Ca' Letizia, giovedì scorso un uomo si è piazzato...