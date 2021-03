CATEGORIE IN GINOCCHIO

PORDENONE «Con il giallo si galleggia, con l'arancione diventa molto, molto più difficile e si rischia di affogare. Per molti tornare alle limitazione della zona arancione significa stare proprio chiusi del tutto poiché tanti bar non ce la fanno solo con l'asporto. Sono più le spese che altro». Fabio Cadamuro, barista pordenonese, è il rappresentante della categoria dei pubblici esercenti dell'Ascom provinciale. A fronte del nuovo stop, da domani, per bar e ristoranti reagisce con la forza di un leone: «Dobbiamo stringere i denti, resistere, tenere duro e andare avanti. Speriamo solo che questo sia davvero l'ultimo grande sacrificio. Certo è che poi quando vedi, a livello nazionale, i ritardi sui vaccini e il tempo prezioso che si è perso in baruffe politiche rischia che passi un po' la voglia e cresca la rabbia».

L'ANNO TERRIBILE

Il giovane barista poi si ferma un istante e riporta le lancette dell'orologio indietro di un anno. «Era esattamente la sera del 10 marzo, un martedì, quando abbiamo tirato giù la serranda perché cominciava il lockdown. Eravamo certo consci che ci si trovava di fronte a una cosa mai vista prima, terribile. Ma non pensavamo certo che, esattamente un anno dopo, ci saremmo ritrovati ad abbassare la stessa serranda ancora pieni di incertezze su quanto potrà durare e su quando potremo essere veramente fuori da questo tunnel». E poi una riflessione che emerge dagli incontri tra i colleghi di categoria e tra i colloqui quotidiani con chi condivide ansie e preoccupazioni. «Speriamo che sia davvero l'ultimo giro di chiusure. Due settimana? Fino a Pasqua? Non si sa ancora, ma poi serve dare speranza. Serve vedere un po' di futuro. Perché si sta purtroppo facendo strada anche un problema di stanchezza morale, un problema psicologico». E siamo di nuovo all'oggi. L'ultima giornata gialla prima del nuovo stop. Con un centro città piuttosto affollato fin dalla mattina e di più nell'ora dell'aperitivo. «Abbiamo richiamato tutti gli esercenti e gli operatori - sottolinea il rappresentate di categoria - a tenere la guardia molto alta in queste due giornate. Non possiamo rischiare, altrimenti il tunnel si allunga ancora».

I NEGOZI

Sul fronte del commercio, nonostante i negozi rimarranno aperti, la situazione non è molto diversa. «Con il giallo - sottolinea Antonella Popolizio, responsabile di Federmoda Pordenone e vicepresidente di Ascom Confcommercio - incassiamo meno ma almeno c'è un po' di giro visto che bar e ristoranti sono aperti fino alle 18. Ora l'arancione ci rimetterà in maggiore difficoltà. Inutile dire che il primo bimestre è stato un disastro e che molti negozianti cominciano ad avere problemi anche con le banche. È passato un anno. Pasqua dell'anno scorso, l'estate, i saldi, Natale. E adesso di nuovo Pasqua. Siamo sfiniti. E anche preoccupati. Le ipotesi di zona di rossa o di ulteriori chiusure. Sarebbe forse meglio chiudere tutti i fine settimana, visto che è più difficile controllare gli affollamenti, e lavorare di più durante la settimana. E poi - è l'appello dei negozianti - forse meglio usare i sodi dei ristori per i vaccini anche per la nostra categoria. In fondo siamo anche noi direttamente esposti con la gente».

D.L.

