Barin, sede elettorale deserta nella sera del ko

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONI NOALE A più di qualcuno non è passata inosservata l'assenza, domenica notte a urne chiuse, nella sede elettorale al civico 5 di via Tempesta, dei rappresentanti politici che hanno voluto la candidatura di Michela Barin: Sergio Vallotto (Lega) ha seguito lo spoglio in un hotel, Paolo Dalla Vecchia (lista civica col suo nome e con dentro Fratelli d'Italia) è rimasto con i suoi, mentre Michele Celeghin (Forza Italia) è stato trattenuto per impegni personali fuori Noale. A risultato acquisito c'è chi si è esercitato in...