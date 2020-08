SCUOLA

VENEZIA La proposta di mettere a disposizione gli spazi parrocchiali per far ripartire regolarmente l'anno scolastico , contenuta nella lettera del Patriarca di Venezia Francesco Moraglia sulla ripresa è stata subito accolta con favore dal candidato sindaco di centro-sinistra Pier Paolo Baretta che, per affrontare un'emergenza educativa definita senza precedenti, auspica una maggiore sinergia tra pubblico e privato e chiede l'istituzione di una consulta permanente dell'associazionismo cittadino.

«È il momento di lavorare tutti insieme per far ripartire il paese e la nostra città ha commentato Baretta che questa settimana ha incontrato la vice Ministra dell'istruzione Anna Ascani - e penso che questo sia valido innanzitutto per la scuola e le famiglie. Occorre creare un fronte educativo comune tra tutti gli attori del territorio, sviluppare una rete che coinvolga anche l'associazionismo perché le famiglie non si sentano abbandonate di fronte ad un'emergenza educativa senza precedenti».

CONSULTA PERMANENTE

«Sono tante ha aggiunto Baretta - le realtà formative, sportive, culturali e anche religiose che si apprestano a riprendere le loro attività nelle prossime settimane. Sono queste realtà il tessuto vivo di una comunità cittadina. Compito di un'amministrazione comunale è dare ampio spazio perché possano svolgere al meglio le loro attività e il loro servizio alla cittadinanza. Ma compito della politica è anche dar loro voce e ascolto, metterle in rete, costruire quindi proprio quella preziosa sinergia di cui c'è assolutamente bisogno in questo momento storico. Una consulta permanente dell'associazionismo cittadino, credo sia uno strumento da mettere in piedi quanto prima per poter rendere costante e sistematico il dialogo tra istituzioni e associazionismo, pubblico e privato, a servizio dei cittadini e delle famiglie, per affrontare insieme qualsiasi sfida.

L'agenda della campagna elettorale di Baretta rimane fitta di appuntamenti sul territorio veneziano. Oggi il candido sindaco sarà presente alla manifestazione indetta dai lavoratori portuali e alle ore 18 è previsto un incontro a Mestre con i residenti del rione Altobello.

