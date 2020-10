IL PARTITO DEMOCRATICO

VENEZIA «Dobbiamo dotare la città di un porto d'altura capace di accogliere navi di dimensioni sempre maggiori. Questa appare la sola soluzione per tenere vivi i traffici nel rispetto dei limiti oggettivi che la laguna impone e in considerazioni dei cambiamenti climatici che, già oggi, stanno impattando in tutto il Paese e in particolare sulle città costiere». È la proposta di Pier Paolo Baretta, ex candidato sindaco e sottosegretario Pd all'Economia per risolvere la crisi del Porto e dare prospettive in presenza del Mose. «L'Autorità per la laguna, - spiega in questo senso Baretta con la rinascita di fatto del Magistrato alle acque, ha questo obiettivo. Non servono polemiche ma collaborazione costante tra il Governo, la Regione e il Comune. Lo sviluppo del porto deve essere parte integrante di quel piano per Venezia che auspichiamo si definisca al più presto per poter richiedere per la nostra città, come è giusto, una quota parte delle risorse europee destinate all'Italia. Buona manifestazione e buon lavoro a tutti».

«La manifestazione sindacale di oggi (ieri per chi legge, ndr) - conclude Baretta - rappresenta un'importante occasione per Venezia. La scelta di porre con forza alla città, alla politica e alle istituzioni, la questione dello sviluppo del porto è condivisa e va sostenuta. La drammatica emergenza Covid, da un lato, e il positivo successo del Mose, dall'altro, rendono urgente e necessario fare delle scelte che favoriscano la portualità, ne sviluppino le attività e difendano le imprese e l'occupazione dell'intera filiera, segnata, per tutti, dalle preoccupazioni per il futuro, ma anche da troppa precarietà».

«Come Pd abbiamo deciso di esserci ha detto il neo rieletto consigliere comunale, Emanuele Rosteghin, presente alla manifestaizione di ieri perché crediamo che il ruolo del Porto a Venezia sia fondamentale. Bisogna aprire una nuova stagione in cui si faccia squadra, sia in Comune che in Regione. Maggioranza e opposizione, pur nel rispetto della fragilità lagunare, coniugando lavoro e ambiente, devono salvare il Porto. Perché il gioco è colpa di qualcun altro non porta da nessuna parte». Il consigliere Giuseppe Saccà ha rimarcato l'importanza di lavorare sul tema della salvaguardia e dello sviluppo. «Abbiamo sempre sostenuto - ha detto - che ogni gigantismo navale, all'interno della laguna, va tarato. Ci sono già dei progetti interessanti, l'importante è lavorare tutti insieme». E in seguito all'intervento del sindaco Brugnaro, Saccà ha chiesto a tutti i manifestanti il diritto di replica. «Per riuscire nel rilancio di questo fondamentale settore per l'economia cittadina, ha dichiarato anche il sindaco deve fare la sua parte, smettendola di proporre soluzioni fasulle come lo scavo di nuovi canali, o facendo finta di non capire che le grandi navi non hanno futuro in laguna». Il consigliere ha voluto inoltre sottolineare come l'adeguamento della conca di navigazione non potrà essere sufficiente a rendere il Porto maggiormente competitivo. «I cambiamenti climatici renderanno l'organizzazione dei traffici sempre più problematica, diventa quindi necessaria una visione capace di rendere sostenibile l'attività portuale nel prossimo futuro. Speriamo che il sindaco affronti con lungimiranza e serietà tutti i problemi del Porto». (m.gasp.)

