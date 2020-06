CANNAREGIO

VENEZIA Due natanti venivano utilizzati per aumentare la superficie esterna del locale e somministrare bevande a più clienti. Per questo motivo gli agenti del servizio Sicurezza urbana della Polizia locale ieri pomeriggio hanno sequestrato le imbarcazioni e multato con 350 euro il Timon , un esercizio pubblico situato in fondamenta degli Ormesini a Cannaregio.

Il provvedimento è giunto al termine di sopralluoghi effettuati dagli agenti in abiti civili, mescolati tra la folla, nel fine settimana.

Gli operatori in questo modo hanno verificato che i clienti venivano indirizzati alla consumazione direttamente sui natanti, dopo che le bevande venivano consegnate in bicchieri di plastica invece che in vetro.

Al locale è stata contestata la violazione dell'art. 18, comma 7, del nuovo regolamento di Polizia e sicurezza urbana, nel quale si specifica che è in ogni caso vietato ampliare di fatto la superficie di somministrazione mettendo a disposizione della clientela imbarcazioni o galleggianti di qualsiasi tipo ovvero di utilizzare a tal fine parapetti e strutture destinate all'ormeggio, anche modificandone temporaneamente le caratteristiche».

In questo caso si tratta di due barche tipiche veneziane, che sono ormeggiate sulla riva da molti anni, un topo a vela e un bragozzetto. Entrambe sono coperte da tavole come quelle utilizzate dai trasportatori per posizionare la merce. Fornendo un piano di calpestio piatto, è possibile che questo sia stato utilizzato come estensione del plateatico, visto che la fondamenta è molto stretta.

Quattro anni fa erano arrivate segnalazioni sulla stessa questione e sulle stesse barche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA