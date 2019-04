Barca finisce sul ponte muore davanti ai figli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLOMuore schiacciata tra il ponte e la barca sotto gli occhi disperati dei due figli e del marito. Doveva essere una vacanza da ricordare come un momento di festa, si è trasformata in una tragedia che ha distrutto un'intera famiglia.L'incidente nautico è avvenuto poco dopo le 15.30 di ieri lungo il Sile, all'altezza del ponte San Giovanni, il ponte ciclopedonale inaugurato nel 2002, che collega la zona del Municipio con via Nazario Sauro e il resto del centro storico. Il dramma si è consumato a bordo di una house boat, una barca per il...