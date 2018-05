Barbieri: «Aveva contattato anche me» Sartorato: «Sì, avevamo paura per lei»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COLLEGHI DI GIUNTAPADOVA «Ha cercato di attaccare bottone anche con me. Mi ha chiesto l'amicizia, ma quando ho visto il nome l'ho bloccato e non ha più potuto contattarmi». A parlare è Stefania Barbieri, assessore alle Attività Produttive e Turismo di Casalserugo, nella squadra di giunta di Elisa Venturini. La collega della vittima assicura che tutti i collaboratori del sindaco le sono stati vicini in questi tre anni difficili: «C'erano delle sere che la accompagnavamo a casa se facevamo tardi in comune e sapevamo che doveva tornare da...