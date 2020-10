Barbara Gallavotti



Ci sono dei Nobel che sono inevitabili: tutti sanno che verranno assegnati, e che avverrà presto. Così è stato per il premio Nobel della chimica conferito quest'anno a Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna. La loro scoperta ha radicalmente cambiato le possibilità di intervenire sul patrimonio genetico, cioè sul Dna: teoricamente anche sul nostro. Come se le vincitrici avessero assegnato alla comunità scientifica una gomma e una matita con le quali cancellare e riscrivere parti del libro della Vita.

Curiosamente, dobbiamo questa scoperta all'eterna lotta contro i virus. Non la nostra questa volta, ma quella dei batteri. Che sono i primi esseri viventi comparsi sulla Terra, i più semplici, potenziali cause di malattia, ma a loro volta vittime di infezioni virali. Per difendersi alcuni batteri hanno evoluto una sorta di sistema immunitario, proprio quello che ha attirato l'attenzione delle due ricercatrici.

Si tratta di un meccanismo abbastanza complesso, nel quale però gioca un ruolo cruciale una proteina, chiamata Cas9. Quando un virus infetta il batterio, inietta al suo interno il proprio materiale genetico. Se la vittima fosse indifesa il virus ne prenderebbe il controllo, obbligandolo a produrre molte nuove copie del virus. Ma grazie a un meccanismo che coinvolge specifiche porzioni del Dna del batterio, indicate con l'ostico acronimo Crispr, la proteina Cas9 può riconoscere (...)

