(ef) «Servono fondi speciali per i comuni pedemontani». Raffaele Baratto, senatore di Forza Italia ed ex sindaco di Pederobba, promette un'interpellanza per fa fronte alle continue emergenze. «Porterò in Parlamento le necessità delle aree pedemontane, Le difficoltà di questi territori che hanno bisogno di fondi per difendersi». Baratto ha trascorso la domenica in sopralluogo insieme al sindaco Marco Turato. E questi territori li conosce fin troppo bene. «I sindaci sono il front office con i cittadini. Ma vengono lasciati soli. E dobbiamo dirlo: bisogna aumentare le manutenzioni per difendersi dal meteo. Il Governo deve riconoscerci fondi speciali». Ha parlato con i residenti, visto di persona l'entità dei danni. «Cifre rilevanti - prosegue - io credo che serva un aiuto ai Comuni ai piedi delle montagne. Se li lasciamo soli, gli esiti sono questi». Fondi per intervenire prima e per mantenere le aree pedemontane in perfetto stato di manutenzione. «Eventi di questo tipo un tempo erano straordinari, oggi invece capitano molto di frequente. Il clima sta cambiando anno dopo anno, e credo vi sia la necessità di dar forza a questi comuni che hanno bisogno di fondi». Baratto sottolinea come lo scorso anno avesse già presentato delle interpellanze sul tema. «A Roma chiederò di dare dei fondi importanti, perché poi a rimetterci sono i privati cittadini. Che, come in questo caso, dovranno far fronte a centinaia di migliaia di euro».

